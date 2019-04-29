Rusya ile Türkiye ortak uçak ve helikopter teknolojisi geliştiriyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev Rusya ile Türkiye’nin ortak uçak ve helikopter teknolojisi ile zırhlı araçlar için aksesuar geliştirilmesi için ortak projeler yürüttüğünü söyledi.

Rosoboroneksport’tan yapılan açıklamaya göre, Genel müdür Aleksandr Miheyev, Türkiye ile ilgili “Gelecek vaat eden uçak ve helikopter kompleksleri geliştirmeye, sevkiyatı yapılan silahların satış sonrası hizmetlerine yönelik bir dizi proje var” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE, RUS TANKSAVAR KOMPLEKSLERİ VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLENİYOR’

Türkiye’nin Rusya’nın tanksavar kompleksleri ve çeşitli menzillerdeki hava savunma sistemlerine ilgi gösterdiğini belirten Miheyev “İki ülke arasındaki askeri teknik işbirliğinde olumlu bir dinamik var. Siyasi yönetim arasındaki yoğun ve yapıcı diyalogların yanı sıra Rosoboroneksport’un Türk güvenlik kurumlarının temsilcileri ile yaptığı iş temasları sayesinde rakiplerimizin ilişkilerimize müdahale girişimlerinin üstesinden geliyoruz” dedi.