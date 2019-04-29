Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu yeni logosunu tanıttı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Tek Devlet, Tek Marka' vizyonu çerçevesinde, tüm bakanlıkları kapsayan Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu görsel bir sistem oluşturulduğunu belirterek, bakanlığın yeni logosunu tanıttı.
Millî Savunma Bakanlığının yeni logosu kullanılmaya başlandı.https://t.co/aXqQEGdO8p pic.twitter.com/yVlGKuzFl2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 апреля 2019 г.
MSB'den yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın millilik yönüne dikkat çekmek için Ayyıldız kullanılmış ve ülkemizin dünyadaki yeri ve önemini vurgulamak için merkezde konumlandırılmıştır. Meşe yaprağı kurumun sürekliliği, gücü ve kararlılığını sembolize etmektedir. Bilinen en eski Türk kılıçlarından olan Kilij ile köklü geçmişi ve gücü simgelenmiştir" denildi.
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