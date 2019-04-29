Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu yeni logosunu tanıttı

Milli Savunma Bakanlığı, tüm bakanlıkları kapsayan 'Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu bir görsel sistem oluşturulması' gerekçesiyle hazırladığı yeni armayı tanıttı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Tek Devlet, Tek Marka' vizyonu çerçevesinde, tüm bakanlıkları kapsayan Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu görsel bir sistem oluşturulduğunu belirterek, bakanlığın yeni logosunu tanıttı.

​MSB'den yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın millilik yönüne dikkat çekmek için Ayyıldız kullanılmış ve ülkemizin dünyadaki yeri ve önemini vurgulamak için merkezde konumlandırılmıştır. Meşe yaprağı kurumun sürekliliği, gücü ve kararlılığını sembolize etmektedir. Bilinen en eski Türk kılıçlarından olan Kilij ile köklü geçmişi ve gücü simgelenmiştir" denildi.