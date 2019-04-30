Rosoboronexport: 5. nesil savaş uçakları için Türkiye ile görüşüyoruz

© AA / Murat Çetinmühürdar IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul’da başladı

İstanbul'da düzenlenen IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'da Rus Zvezda televizyonuna demeç veren Ladıgin, "Rusya, IDEF 2019'da havacılık araçları, hava savunma araçları, donanma ve kara kuvvetleri araçları olmak üzere 400'den fazla ürün sergiliyor. Elbette en çok ilgiyi hava savunma sistemleri çekiyor. Zira herkes, Rusya'nın şu anda uyguladığı, Türkiye'yle yapılan S-400 anlaşmasının yarattığı yankıyı çok iyi biliyor. Kısa süre içinde bu projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirmeye başlayacağız" dedi.

Rusya'nın Türkiye'yle uçak ve helikopter teknolojileri alanında da işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydeden Ladıgin, "Bu konuda görüşmelere başladık. En üst düzey de dahil olmak üzere farklı düzeylerde görüşmelere devam ediyoruz. 4++ savaş uçakları için görüşüyoruz ve ayrıca 5. nesil savaş uçakları için müzakereler yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Rus yetkili, tedarik mi yoksa ortak üretimin mi masada olduğu konusunda bilgi vermedi.

Ladıgin, Türkiye'deki Rus silahları varlığının Amerikan silahların işleyişini hiçbir şekilde engellemeyeceğinin altını çizdi.