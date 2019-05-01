'Rus Kornet füzeleriyle donatılan Türk yapımı Kaplan tanksavar aracı testleri başarıyla geçti'

Türk ordusu için üretilen ve Rus Kornet güdümlü tanksavar füzeleriyle donatılan Kaplan paletli tanksavar aracının testleri başarıyla geçtiği belirtildi.

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Kaplan tanksavar aracını geliştiren Türk savunma sistemleri üreticisi FNSS şirketinden bir kaynak, İstanbul'da düzenlenen IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Türk kaynak, "Yeni paletli tanksavar aracı, dağlar da dahil farklı yerlerde yapılan testleri başarıyla geçti. Test sırasında yapılan atışlar, Kornet füzesinin silah seçeneklerinden biri olarak seçilmesinin doğruluğunu kanıtladı" dedi.

Türk ordusuna 2 Kaplan aracı verileceğini anlatan kaynak, bunlardan birinin Kornet, diğerinin de OMTAS füzeleriyle donatılacağını, Kornet yüklü aracın 2019 sonuna kadar teslim edileceğini kaydetti.

Türkiye Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre Türk ordusu 2021 yılına kadar 260 Kaplan aracı teslim alacak. Bu araçların kaçının Kornet füzeleriyle donatılacağına dair kesin bilgi yok.