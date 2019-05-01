Türk savunma sanayisini geliştirecek 3 yeni anlaşma

Fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile Türk Hava Yolları Teknik arasında HİK sistemi için lojistik destek işbirliği protokolü gerçekleştirildi. Anlaşmayı, SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman imzaladı. Verilen bilgilere göre, projeyle her türlü destek teçhizatı, yedek parça, teknik dokümantasyon, bakım, onarım kullanıcı ve bakım eğitimleri ile kalibrasyon dahil Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak ürün ve hizmet temininin sağlanması planlanıyor.
Uluslararası fuarda, SSB ile ASELSAN arasında Alçak İrtifa Radar Sistemi projesine de imza atıldı. Bu projede hava gözetleme resminde Erken İhbar Radarları tarafından kapsanamayan alçak irtifa ve orta/uzun menzilli alanlar ile Erken İhbar Radarlarının arıza dönemlerinde kapsanamayan alanların kapsanması amaçlanıyor. İlk sistem teslimatı 2022 yılında gerçekleştirilecek olan projede toplam 5 adet AİR Sistemi tedariki yapılacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilecek olan radarların; savaş uçakları, helikopterler, İHA’lar, hayalet uçaklar ve anti-radyasyon füzelerine karşı etkinlik sağlaması ve uzun menzilli radarlar tarafından kapatılamayan bölgelerin kapsama altına alınmasını yüksek hareket yeteneğiyle birlikte sağlamak ve alçak irtifadan gelmesi beklenen düşük radar kesit alanına sahip hedeflerin tespitini de gerçekleştirmesi bekleniyor.
Sistem, ayrıca yakınlarında konuşlanmış hava savunma sistemleriyle de entegre olabilecek. Bu amaçla radar tarafından erken uyarı ve Karaya Konuşlu Hava Savunma Sistemleri için arama fonksiyonları yerine getirilecek, hedef bilgileri silah sistemlerine doğrudan aktarılacak. Böylelikle entegre hava gözetleme ve savunma sisteminin reaksiyon süresi de kısaltılabilecek. Radar üzerinde yer alacak Milli Mod5/S IFF sistemi sayesinde tespit edilen ve daha sonrasında takibe alınan hedeflerin IFF sorgulamaları yapılarak dost unsurlarla ilgili bilgiler anlık olarak radar terminallerinde izlenebilecek.
Fuarda imzalanan bir diğer işbirliği de Altay Yazılı ve Norveçli firma Kongsberg arasında gerçekleşti. İki şirket arasındaki işbirliği protokolü imza töreni, SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Altay Yazılım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murad Dural, Kongsberg Güdümlü Mermiler ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hans Kongelf’in katılımıyla yapıldı.
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