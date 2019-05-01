SAHA İstanbul’dan, savunma ve havacılık alanında yerli üretim için 6 anlaşma

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından IDEF’19’da düzenlenen imza töreniyle, 6 proje grubu savunma ve havacılık alanında yerli üretimler için protokol imzaladı. SAHA İstanbul öncülüğünde imzalanan 6 anlaşmayla, Türk şirketleri savunma, havacılık ve uzay alanında alt sistemler geliştirecek.
SAHA İstanbul’un savunma ve havacılık alanında Türkiye’de üretilemeyen alt sistemlerin Türk firmaları tarafından ortaklaşa üretilmesi için oluşturduğu 6 üretim grubu, savunma, havacılık ve uzay alanında alt sistemler geliştirecek. Bu 6 proje SAHA İstanbul üyesi firmalar ve üniversite işbirlikleriyle geliştirilecek. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş “Şu anda konvansiyonel silahlardan lazer silahlarına geçişle ilgili bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte Türkiye'nin dünyayı yakalayabilmesi için bu sistemleri üretebilecek firmaların işbirliğiyle yol alma mecburiyeti var" değerlendirmesinde bulundu.
LAZER HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ PROJESİ TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENECEK
SAHA İstanbul koordinasyonunda, kümelenme üyeleri, ASELSAN, ROKETSAN, ERMAKSAN, SAVER, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Gebze Teknik Üniversitesi ile oluşturulan konsorsiyumla başvurulan Lazer Hava Savunma Sistemleri başlıklı projenin TÜBİTAK SAYEM tarafından desteklenmesine karar verildi. Proje ile havadan yere atılan mühimmat ile top, havan ve roketlere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.
YERLİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ İLK KEZ HÜRKUŞ’TA KULLANILACAK
‘Uçar Platformlarda Kullanılan İklimlendirme Sistemleri’ projesine, SAHA İstanbul koordinasyonunda, Gökser Havacılık liderliğinde ANOVA, FRİTERM, GÜRMETAL, CES firmaları ile Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin konsorsiyumu ile başvuruldu. Projeyi TÜBİTAK SAYEM destekleyecek. Testleri tamamlanan proje sonunda üretimi tamamlanacak yerli iklimlendirme sistemleri ilk olarak HÜRKUŞ’ta kullanılacak. Aynı zamanda insansız deniz araçları yol haritalarının yerlileştirilmesi maksadıyla, SAHA İstanbul üyelerinden ELKON firması ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen İnsansız Deniz Araçlarının Otonom Çalışabilmesi İçin Ölçüm, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Kontrol Birimi Geliştirme Yol Haritası (İDA-OTO SEVK) projesi, TÜBİTAK SAYEM tarafından desteklenecek.
İmzalanan anlaşmalar arasında, Havacılık Uygulamaları İçin Katmanlı İmalata Uygun Nikel Metal Toz Geliştirilmesi Projesi, Uydu Haberleşme Terminal Sistemleri Projesi ve Nano Partikül Takviyeli Kompozit Malzeme Üretimi Projesi de bulunuyor. Bu anlaşmaların yanı sıra uluslararası bir işbirliği protokolü de imzalandı. İşbirliği protokolü imzalayan SAHA İstanbul üyesi olan iki firma; ElectraIC ve Proven, DO-178/DO-254 Sertifikasyon Danışmanlık Hizmetleri alanında işbirliği gerçekleştirecek.
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