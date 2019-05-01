ASELSAN ile BMC arasında 841 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, BMC ile 'Altay Seri Üretim Projesi' sözleşmesi kapsamında, BMC tarafından üretilecek Altay tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı ve bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik bugün toplam bedeli 840 milyon 986 bin 250 euro olan sözleşme imzalandığı bildirildi.
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Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN'ın teslimatları 2020-2026 yıllarında gerçekleştireceği kaydedildi.
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