ASELSAN ile BMC arasında 841 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN ile BMC arasında Altay tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı ve bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik 841 milyon euro değerinde sözleşme imzalandı.

© AA / Murat Çetinmühürdar IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul’da başladı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, BMC ile 'Altay Seri Üretim Projesi' sözleşmesi kapsamında, BMC tarafından üretilecek Altay tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı ve bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik bugün toplam bedeli 840 milyon 986 bin 250 euro olan sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN'ın teslimatları 2020-2026 yıllarında gerçekleştireceği kaydedildi.