Rusya, IDEF-2019’da ‘Admiral Essen’ adlı yeni firkateynini sundu

Eminönü’ye demirlenen Rus firkateyn, IDEF-2019 konukları ve İstanbulluların büyük ilgisini çekiyor. Boğaz turları ve iç hat seferleri yolcuları, yeni savaş gemisini yakından görme fırsatını yakaladı.

© Sputnik / Vasily Batanov Rus Amiral Essen fırkateyni Akdeniz'e doğru yola çıktı

‘Admiral Essen’ Komutan Baş Yardımcısı Aleksandr Smirnov, Sputnik’e açıklamasında, “İstanbul’a 30 Nisan’da Sivastopol’den geldik ve fuarın son günü 3 Mayıs’ta geri döneceğiz. Türkler dost canlısı ve sohbeti hoş insanlar” dedi.

Admiral Essen’in, Rus Donanması için yapılan 6 uzun menzil firkateynden biri olduğunu anlatan Smirnov, “Üç geminin yapımı tamamlandı. Admiral Essen, bu üç geminin sonuncusu. Üç gemi daha yapılacak. Bu, günümüzün en yeni firkateyni, Rus savunma sanayisinin geliştirdiği birçok yenilikler içeriyor. Dünyada rekabet gücü çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Yeni firkateynin, Rus Donanması’nın elindeki gemiler içinde en büyük helikopter pistine sahip olduğunu kaydeden Smirnov, bu pistin en gelişmiş helikopterleri kabul etme fırsatını sağladığını belirtti. Geminin modern Ştil ve Kalibr hava savunma füze sistemleriyle donatıldığını dile getiren Smirnov, “Firkateyn, Suriye’deki operasyonlara katıldı. 2016’da bu gemiden iki kez IŞİD hedeflerine yönelik Kalibr füzeleri fırlatıldı. Tüm hedefler başarıyla imha edildi” dedi.

Gemi mürettebatının neredeyse tüm zamanını firkateyn içinde geçirdiğini söyleyen Smirnov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mürettebatın her bir üyesi bir yıl içinde ortalama 20 gününü ailesiyle geçiriyor. Halihazırda, Rusya’da Paskalya bayramının kutlandığı bugünlerde, mürettebatın tümü Türkiye’de”.