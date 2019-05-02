'Fırtınadan zarar gören S-400'lerin ikameleri Çin'e gönderildi'

Haberde kaç füzenin hasar gördüğü ve ikame edilmesi gerektiğine dair bir bilgiye yer verilmedi.
Çin'le yapılan yaklaşık 3 milyar dolarlık anlaşma, bu ülkeye altı adet S-400 hava füze savunma sistemi teslimatını öngörüyor. Çin, S-400 siparişi veren ilk yabancı ülke olmuştu.
Aralık 2017'de St. Petersburg'dan yola çıkan S-400'leri taşıyan gemi fırtınaya yakalanınca sistemlerin bir bölümü hasar görmüştü.
Rus savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, hasar gören S-400 füzelerinin yerine yeni füzelerin üretildiğini, eski füzelerinse imha edildiğini açıklamıştı.
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