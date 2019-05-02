'Fırtınadan zarar gören S-400'lerin ikameleri Çin'e gönderildi'

© Sputnik / Mikhail Mokrushin S-400'ler fırtınada zarar gördü: Yerine yeni füzeler gönderilecek

The Diplomat'ın Rus askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre ikame füzeler nisan ayı başında Rusya'dan yola çıktı.

Haberde kaç füzenin hasar gördüğü ve ikame edilmesi gerektiğine dair bir bilgiye yer verilmedi.

Çin'le yapılan yaklaşık 3 milyar dolarlık anlaşma, bu ülkeye altı adet S-400 hava füze savunma sistemi teslimatını öngörüyor. Çin, S-400 siparişi veren ilk yabancı ülke olmuştu.

Aralık 2017'de St. Petersburg'dan yola çıkan S-400'leri taşıyan gemi fırtınaya yakalanınca sistemlerin bir bölümü hasar görmüştü.

Rus savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, hasar gören S-400 füzelerinin yerine yeni füzelerin üretildiğini, eski füzelerinse imha edildiğini açıklamıştı.