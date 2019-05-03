Milli gemi savar füzesi ATMACA: 'Bununla uçak gemisi bile batırabiliriz'

İstanbul’daki savunma fuarı IDEF’in en dikkat çeken silahlarından biri kasımda ilk test görüntüleri yayınlanan milli gemi savar füzesi ATMACA. Gemiden ateşlenen füze 250 km menzile ulaşabiliyor. ROKETSAN’ın bir yetkilisi ATMACA’nın gücünü anlatırken, “Bununla uçak gemisi bile batırabiliriz. Yeter ki hassas noktasından vurabilelim” dedi.
Yapımına 2009 yılında başlanan ve yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonunda geçen kasım ayında ilk test görüntüleri yayınlanan milli gemi savar füzesi ATMACA, İstanbul’daki IDEF’in en dikkat çeken ürünleri arasında yeraldı.
RF arayıcı başlığını ASELSAN’ın, atış kontrol sistemini ArMerKom’un, data-link donanımını ise METEKSAN’ın yaptığı ve 200 kilogramın üzerinde harp başlığına sahip yaklaşık 800 kiloluk ATMACA, su üzerindeki hedefleri yok etmek üzere gemiden ateşlenerek 250 kilometre menzile ulaşabiliyor.
Yeni Şafak'tan Atilla Diş'in haberine göre, ATMACA ile ilgili açıklamalarda bulunan ROKETSAN yetkilisi, suya çok yakın irtifada ve istendiğinde zikzak çizerek ilerleyen bu füzenin, gemilere hem doğrusal hem de düşey biçimde saldırabildiğini kaydetti. Buna göre ATMACA, tıpkı TÜBİTAK-SAGE üretimi seyir füzesi SOM’da olduğu gibi, hedefe yaklaştığı zaman daha yüksek bir irtifaya çıkarak hedef gemiye 'tepeden' dalış yapıyor. Bir savaş durumunda düşman gemileri hem ATMACA ile denizden hem de uçaktan atılan SOM’larla havadan vurulacak.
6 metre uzunluğundaki ATMACA, yetkiliye göre muadillerinin de çok önünde bir füze. "ATMACA, ABD yapımı Harpoon’lardan daha etkili. Bununla bir uçak gemisi bile batırabiliriz. Yeter ki hassas noktasından vurabilelim” diyen yetkili, aynı hedefe birkaç ATMACA’nın aynı anda gönderilmesi halinde bu saldırıyı durdurabilmenin düşman açısından neredeyse imkansız olduğunu bildirdi. Seyir halindeyken hedef güncellemeye izin veren, yani bir düşman gemisine doğru fırlatıldıktan sonra görev iptali yapılıp başka bir gemiye yönlendirilebilen ATMACA, elektronik karıştırmaya karşı da yüksek düzeyde korumalı. ROKETSAN, bütün gemilerin tek ekrandan yönetilebildiği HAVELSAN imzalı GENESİS-Avent sistemini kullanan korvet ve fırkateynlere konulacak ATMACA'nın karaya atılan versiyonu üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Seri üretim sözleşmesi imzalanan ve çok yakında envantere girmesi beklenen milli gemi savar füzesinde şimdilik Fransız TR40 motoru kullanılıyor. Ancak Kale Grubu, TR40’ın muadili (belki de daha iyisi) KALE-3500 turbojet motorunu yakında seri üretime almaya hazırlanıyor. Üretim gerçekleştiğinde hem SOM seyir füzeleri hem de ATMACA, yerli motorla uçacak.
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