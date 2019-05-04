Pentagon'dan bir S-400 açıklaması daha: F-35 projesini Türkiye'den çekmek zorunda kalabiliriz

Washington'da basın mensuplarına açıklama yapan Shanahan, ABD hükümetinin NATO ortağı Türkiye'nin Rus silahı satın almasına ilişkin tutumunda değişiklik olmadığını vurguladı. Shanahan, “Baskı uygularsak sorun daha da karmaşıklaşır. Ama bir planımız var” dedi.

Shanahan, ABD’nin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma konusunda ısrarlı olması durumunda Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkaracakları yönündeki söylemini tekrarladı. Shanahan, "Eğer Türkiye S-400 kararını uygulamayı seçerse, o zaman biz de bu projeyi Türkiye'den çekmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

Pentagon temsilcisi, ABD merkezli hava-uzay devi Lockheed Martin ve United Technologies yöneticileriyle bir araya gelerek, Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmeyi reddettiği takdirde atılabilecek adımları tartıştıklarını da açıkladı.

ÜS KONUSUNDA ENDİŞELİ DEĞİL

Shanahan F-35 programından çıkarılması durumunda Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü ABD’ye kapatmasından endişeli olup olmadığı yönündeki soruya da “Hayır. Bakan (Hulusi) Akar ve benim vurguladığımız şeylerden biri bu. Onlar bizim stratejik ortağımız. Önemli olan bu. Buna uzun vadeli bir ilişki olarak bakmak zorundasınız. Şimdi, S-400’ler ve F-35’ler bir arada olmuyor. Bu büyük bir engel” yanıtını verdi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi satın almasının, NATO’dan uzaklaştıkları anlamına gelmediğini söylemişti.