NATO Genel Sekreteri AA'ya konuştu: Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg AA'ya konuştu: "Zorlu güvenlik sınamalarının olduğu bu dönemde NATO müttefikleri Türkiye ile dayanışma içindedir. (Rusya'dan S-400 alımı) Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir."