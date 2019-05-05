Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: S-400'le ilgili karar verilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir."