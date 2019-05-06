Rossiyskaya Gazeta: Türkiye küresel silah pazarına hızlı giriş yaptı, Rusya ile ortak projeler üzerinde çalışacak

Havacılık, gemi inşa, silah ve radar sistemleri geliştirme sektörünü dinamik ve başarılı şekilde geliştiren Türkiye'nin küresel silah pazarına hızlı bir giriş yaptığını belirten Rossiyskaya Gazeta, ihracatçı konumuna gelen Ankara'nın ortak projelere odaklandığını ve Rusya'nın bu konuda önereceği şeyler olduğunu vurguladı.