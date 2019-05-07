'Türkiye'den bir grup askeri personel, S-400 eğitimi için Rusya'ya gidecek'

Türkiye'den yaklaşık 100 askeri personelin, S-400 hava savunma sistemlerinin kullanım ve bakımına ilişkin eğitim almak için bu ay sonunda Rusya'ya gideceği belirtildi.

Türk askeri bir kaynak Spuntik'e verdiği demeçte, "Mayısın sonunda yaklaşık 100 askerimiz S-400 sisteminin kullanımı ve bakımı hakkında eğitim almak için Rusya'ya gidiyor" dedi.

Kaynak, eğitimin Rusya'nın hangi bölgesinde gerçekleşeceği ya da ne kadar süreceğine ilişkinse bir bilgi paylaşmadı.

Türk askeri personelin eğitim için Rusya'ya gitmesi, ABD'nin S-400 sisteminden vazgeçmesi için Türkiye'ye yönelik baskılarının devam ettiği bir döneme denk gelecek.

ABD'NİN BASKISI ARTIYOR

ABD, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 satın almasını istemiyor. Buna gerekçe olarak, Rusya yapımı bir savunma sisteminin NATO'nunkilere entegre edilemeyeceğini ve Türkiye'ye konuşlandırılacak bu sistemler üzerinden, F-35 jetleri de dahil olmak üzere NATO'nun silahları hakkında Rusya'ya bilgi sızabileceği endişesini gösteriyor.

Nitekim Türkiye'nin S-400 sistemlerinden vazgeçmemesine karşılık olarak ABD'den gelen tehdit tonlu açıklamalar son dönemde sıklaşırken, son olarak da Türkiye'ye F-35'lerle ilgili ekipman sevkiyatını durdurma kararı alınmıştı.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

SEVKİYAT TEMMUZDA BAŞLAYABİLİR

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un yöneticileri, Türkiye'ye S-400 bataryalarının ilk sevkiyatının temmuzda başlayacağını söylemişti.

Türkiye'nin Rusya'dan dört adet S-400 bataryası almasını öngören anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.