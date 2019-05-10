Hint denizaltısının 10 aydır çözülemeyen arıza nedeni belli oldu: Kapağı açık unutulmuş

Hint askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Hindistan'ın nükleer enerji ile çalışan ilk denizaltısında meydana gelen arızanın nedeni kapaklarından birinin açık unutulması sonucu denizaltıya büyük miktarda su girmiş olması.

© AFP 2019 / Hint denizaltısı Pakistan donanması tarafından engellendi

Denizaltından fırlatılan ve nükleer savaş başlığı taşıyabilen stratejik füze sistemlerine sahip ülkeler arasına katılan Hindistan'ın nükleer enerji ile çalışan ilk denizaltısı INS Arihant, 10 ay önce gerçekleşen arıza nedeniyle kullanım dışında bulunuyor. Hint askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, arızanın nedeni kapaklarından birinin açık unutulması sonucu denizaltıya büyük miktarda su girmiş olması.

The Hindu'ya konuşan askeri kaynaklar, 'insan hatası' nedeniyle gerçekleşen kazada sevk gücü kompartımanının hasar gördüğünü bildirdi. Habere göre, denizaltının arka kısmında bulunan kapaklardan birinin açık unutulması sonucu sevk gücü kompartımanına suyun girmesi sonucu denizaltı geçici olarak kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 10 ay önce, denizaltı limandayken meydana gelen olaydan bu yana onarım ve temizlik işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Temizlik işlemlerinin yanı sıra, hayati öneme sahip bazı boruların değiştirilmesine de ihtiyaç duyulduğu, bu işlemlerin uzun ve zahmetli onarım işlemleri olduğu belirtildi.