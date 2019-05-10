WSJ: ABD’nin gizli füzesi patlamadan öldürüyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) 2017 yılından bu yana Libya, Suriye, Irak, Yemen ve Somali’deki operasyonlarında patlamayan gizli bir füze kullandığı iddia edildi.

© REUTERS / Lucy Nicholson ABD füze savunma sisteminde bir ilki gerçekleştirdi

The Wall Street Journal gazetesinin eski ve mevcut ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, sır gibi tutulan silahın Hellfirefüzesinin değiştirilmiş bir versiyonu olduğu belirtildi. R9X olarak adlandırılan füzenin patlamadığı, sadece ağırlığıyla arabaların üstünü ve evlerin çatısını delerek potansiyel kurban üzerine düştüğü kaydedildi.

Füzenin 6 adet uzun bıçakla donatıldığı, bu bıçakların düşüşe birkaç saniye kala fırlatılıp yolundaki tüm engelleri paramparça ettiği ifade edilirken uzmanların bu silah için ‘ninja-bomba’ adını kullandığı aktarıldı.

ABD askerlerinin bu füzeyi nadiren, sadece belli şartlarda kullandığını ileri süren gazete, örnek olarak terörist örgüt liderlerinden birinin bulunduğu yerin net olarak tespit edildiği ama normal silahın etraftaki sivillere zarar verme riskini taşıdığı durumlar gösterildi. Kaynakların verdiği bilgiye göre bu füze Libya, Suriye, Irak, Yemen ve Somali’de toplamda “yarım düzine kez” kullanıldı.

Twitter ABD kıtalararası balistik füze denedi

ABD’nin bu silah üzerindeki çalışmaları 2011’de başladığını yazan gazete, R9X füzesinin eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, hava saldırılarında sivil kayıpları önleme amacıyla geliştirildiğini savundu. Haberde, benzer füzenin, “bir numaralı terörist” Usame Bin Laden’i 2011’de yok etmek için B planı olarak düşünüldüğü kaydedildi.