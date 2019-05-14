Rus vekil: Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi için neden yok, Rusya'yla dostluk daha avantajlı

Türkiye'nin Rusya'yla askeri ve ekonomik alanda yakın işbirliği içinde olduğunu söyleyen Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Ankara'nın S-400 füze savunma sistemleri almaktan vazgeçmesi için bir neden olmadığını belirtti.

Rus basınına konuşan Şamanov, "Asla asla demeyin. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine düşünemem ancak onun açıklamalarına bakıldığında, geri adım atmak için bir neden olmadığını düşünüyorum" dedi.

'RUSYA'YLA DOSTLUK TÜRKİYE İÇİN DAHA AVANTAJLI'

Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bölgesel işbirliği konularında hem askeri hem de ekonomik açıdan çok yakın iletişim içinde olduğuna dikkat çeken Şamanov, bundan dolayı Rusya'yla yapılan anlaşmayı bozmak yerine Moskova'yla . dostluk yapmanın Erdoğan için daha avantajlı olacağının altını çizdi.

'FRANSA, MİSTRAL'İ İPTAL EDEREK ZARARA GİRDİ'

Rus vekil, Fransa'nın Rusya için ürettiği Mistral helikopter gemilerini teslim etmekten vazgeçtiğini anımsatarak, Paris'in bu adım sonucunda mali kayıplar yaşadığını vurguladı.

© Sputnik / Alexei Danichev Fransa'nın Rusya yerine Mısır'a sattığı ilk Mistral teslim edildi

Bloomberg'in, dün kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Türk mevkidaşlarına Rusya’dan S-400 alımını 2020 yılına ertelemeyi teklif ettiği, Ankara’nın bu teklif üzerinde düşündüğü öne sürülmüştü.

Daha önce Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’yla S-400 anlaşmasından vazgeçtiğini ileri sürmüştü.

Bild gazetesine bu bilgiyi veren kaynakların hatalı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı” şeklinde yanıt vermişti.

Türkiye daha önce, S-400 planlarından vazgeçmeyeceğini ve ilk partinin temmuzda ülkeye geleceğini açıklamıştı.