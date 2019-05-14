Rus vekil: Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi için neden yok, Rusya'yla dostluk daha avantajlı

Rus basınına konuşan Şamanov, "Asla asla demeyin. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine düşünemem ancak onun açıklamalarına bakıldığında, geri adım atmak için bir neden olmadığını düşünüyorum" dedi.
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Rus vekil, Fransa'nın Rusya için ürettiği Mistral helikopter gemilerini teslim etmekten vazgeçtiğini anımsatarak, Paris'in bu adım sonucunda mali kayıplar yaşadığını vurguladı.
Daha önce Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’yla S-400 anlaşmasından vazgeçtiğini ileri sürmüştü.
Bild gazetesine bu bilgiyi veren kaynakların hatalı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı” şeklinde yanıt vermişti.
Türkiye daha önce, S-400 planlarından vazgeçmeyeceğini ve ilk partinin temmuzda ülkeye geleceğini açıklamıştı.
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