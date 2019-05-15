F-35'lerin kuşlara çarpması ABD'ye pahalıya mal oluyor

Bu tür olayların, F-35’lerde hasara yol açması nedeniyle her yıl ABD ordusunu milyonlarca dolar zarara uğrattığı ifade edildi.

Japonya’nın Iwakuni hava üssüne ait F-35’in geçtiğimiz hafta havada bir kuşla çarpışması sonucu pilot tatbikatı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Binbaşı Eric Flanagan, gazeteye açıklamasında, bu olay sonucu 2 milyon dolarlık zararın oluştuğunu bildirdi.

Benzer olay geçtiğimiz günlerde ABD’nin New Mexico eyaletindeki Holloman poligonunda da meydana geldi. F-16 savaş uçağı iniş sırasında bir şahinle çarpışmıştı. Kuş, uçağın parçaları arasında sıkışıp kalmıştı.

Gazeteye konuşan Teğmen Jasmine Manning, hava üssü yönetimlerinin bu tür olayları önlemeye ve meydana gelen zararı minimize etmeye çalıştığını dile getirdi.

ABD medyasının verdiği bilgiye göre, geçen yıl sivil uçaklarının kuşlara çarptığı vaka sayısı 14 bin 500’ü geçmişti. Bu, günde yaklaşık 40 vaka demek. Bu bağlamda, poligonlar ve havalimanları yakınlarında uçan kuşların silahla vurulması olayları giderek artıyor.