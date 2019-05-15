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17:58 16 Mayıs 2019
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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: S-400 bitmiş bir anlaşmadır, ertelemeyi niye biz konuşalım?

    © AA / Fatih Aktaş
    Savunma
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan S-400 gerilimiyle ilgili bir soruya “Çalışma grubu olacaksa ön şartsız yürütmek isteriz. Buna uzmanlar karar versin. Yapıcı bir teklifte bulunduk, ABD kendisine güveniyorsa kabul etmesi lazım. Ertelemeyi niye biz konuşalım? Bu bitmiş bir anlaşmadır" diye yanıt verdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan S-400 gerilimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    S-400
    © Sputnik /
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    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "S-400'e ilişkin bir erteleme veya durdurma gündemde değil. Bitmiş bir anlaşma, ertelemeyi neden konuşalım? Bu ön şartlarda anlaşma mümkün değil. Amerika da yapıcı ve iyi niyetliyse bu durumlar değerlendirilir" dedi.

    Çavuşoğlu şöyle devam etti:

    "Görüş alışverişinde nasıl olabilir diye aktarımda bulunuyoruz. Bir mutabakat olması lazım ki çalışma olur mu olmaz mı değerlendirilir.

    Lavrov ile görüştüm, daha sonra Cumhurbaşkanımız, Putin ile 2 gün önce telefonda görüştü. Ben de odadaydım. İdlib konusunda çalışma gruplarımızın bir araya gelmesi konusunda iki lider mutabık kaldılar. Çabalarımızı yoğunlaştırdık. Saldırıların durması lazım. Büyük bir mesafe katetmişken rejimin saldırıları her şeyi berbat edebilir. Saldırılar geliyor gelmiyor diye iddialar var, bunların da masaya konulması lazım.

    'SALDIRILARIN DURMASI LAZIM'

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    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    ‘ABD, Türkiye’ye S-400 alımını ertelemeyi teklif etti’
    Bizim tavrımız gayet net, saldırıların durması lazım. Rejimin garantörleri İran ve Rusya'dır. Endişelerimiz var elbet, bunların durması gerekiyor. 

    Kırgızistan'da bir FETÖ üyesinin iftara davet edilmesinden sonra Büyükelçimizin verdiği çok normaldir, ben de olsam aynısını yapardım. Doğru tutumundan dolayı tebrik etmek istiyorum. 

    Kıbrıs konusunda önemli olan Azerbaycan'ın tutumudur. Doğu Akdeniz'le ilgili daha önce açıklamalar yaptık. Türk halkı ve KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız. BM'ye göre Türkiye kıta sınırlarını bildirmiştir."

    Etiketler:
    Rusya, S-400, Dışişleri Bakanlığı, ABD, Mevlüt Çavuşoğlu
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