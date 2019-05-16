Savunma Sanayii Başkanı Demir: Biz ciddi bir devletiz, Rusya'yla S-400 anlaşmamız devam ediyor

'Türkiye ve AB sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması İçin Mobil Gözetleme Araçları Tedarik Projesi Devir-Teslim Töreni'ne katılan Savunma Sanayii Başkanı Demir, basın mensuplarının S-400 ve Patriot füze sistemlerinin tedarik ve görüşme süreçlerine ilişkin sorularını yanıtladı.
Demir, S-400 teslimat takvimine ilişkin soruya, "Teslimatla ilgili bilgiler malum daha önce konuşuldu. 'Temmuz, temmuzdan hazirana çekilme durumu var' dedik. Bunlar da hâlâ geçerli" yanıtını verdi.
'ABD'YLE İKİLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR, DETAY VERMEK DOĞRU OLMAZ'
Patriot'lara ilişkin ABD'li yetkililerle yürütülen görüşmeler için Demir, "İkili görüşmeler devam ediyor. Detayını vermek çok doğru olmaz" dedi.
Demir, S-400 ve Patriot sistemlerinin tedarik ve görüşme süreçlerine ilişkin, "Biz ciddi bir devletiz, anlaşmamız Rusya ile devam ediyor, ABD ile de görüşmemiz sürüyor" ifadesini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)