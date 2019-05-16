Çavuşoğlu: S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"ABD'nin S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Biz çok net bir şekilde ifade ettik bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacak, NATO sistemlerine entegre edilemeyecektir. ABD’lilerin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı bu noktadaki bence S-400’lerin F-35’lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi. Baltık bölgesi olsun, Suriye olsun kuzey bölgelerde S-400’ler F-35’lerin teknolojisine yetişmiş olacaktı."

'BU DEĞERLENDİRMEYİ TEKNİSYENLER YAPMALI'

© AP Photo / Pavel Golovkin ABD Temsilciler Meclisinden yeni 'S-400' karar tasarısı: Türkiye'ye yaptırım uygulanması istendi

"Suriye’de Rusların kontroolünde S-400’ler var, aynı şekilde Amerikan uçakları, İsrail F-35’leri bu bölgede uçmaya devam etmektedir. Sınırın diğer tarafında da Norveç sınırında S-400’ler konuşlandırıldı ve burada Norveç F-35’leri uçmaktadır. Eğer bu iddia doğru olsaydı çoktan olmuş olurdu. Bu değerlendirmeyi teknisyenler yapmalı. Biz Amerikalılara ve NATO’ya bir teklifte bulunduk. Ortak teknik çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduk. Bu değerlendirmeyi kendilerinin yapması, bu grubun bulgularını bizimle paylaşmasını istedik ve müttefikimiz ABD’nin iddialarını değerlendirmesini istedik."