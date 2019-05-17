Yabancıların en çok ilgisini çeken Rus silahı

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheev, MILEX-2019 silah fuarında yabancı alıcıların en çok ilgisini çeken Rus silahını açıkladı.

© Sputnik / Viktor Tolochko Belarus’taki MILEX-2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’ndan kareler 14

Pantsir hava savunma ve füze-topçu sisteminin en çok rağbet gören silah türü olduğunu söyleyen Miheev, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Zvezda televizyonuna açıklamasında, “Hem yeni füze sistemlerinin alımı hem de partnerlerimizin elindeki sistemlerinin modernizasyonuyla ilgili aktif görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Miheev, yabancıların ayrıca Almaz-Antey savunma şirketinin ürünleri olan S-400 ve Tor-M2 sistemleriyle ilgilendiğini de sözlerine ekledi.

Rosoboroneksport, Belarus’un başkenti Minsk’te 15-18 günleri arasında düzenlenen MILEX-2019 uluslararası silah fuarında, 220’den fazla askeri amaçlı ürün sergiliyor.