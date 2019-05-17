Rusya’da yeni saldırı tüfeği geliştirilecek

Sputnik’e konuşan Bakov, “Bu, Kalaşnikov tüfeğine alternatif geliştirdiğimiz anlamına gelmiyor, ama yeni saldırı tüfeğini çizmek ve modelini yapmak yararlı olacak. Denemek lazım” ifadelerini kullandı.

Rus ordusu için geliştirilen Udav adlı yeni tabancadan sonra tasarımcıların “havaya girdiğini” ve sundukları fikir ve taslaklarda büyük ilerleme kaydettiklerini anlatan Genel Direktör, “Yeni saldırı tüfeğinin neye benzediğini artık biliyoruz” dedi.

Yeni tüfeğin içeriğinde “özel bir şey olmayacağını” dile getiren Bakov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyle bir durumdayız ki var olanı büyük ölçüde değiştirmek artık mümkün değil, prensip aynı kalacak. Genel olarak materyaller, ergonomi, rahatlık ve hassaslık üzerinde çalışacağız”.