Türk keskin nişancı tüfeklerine Belarus yapımı hedef sabitleyicileri geliyor

Belarus’ta düzenlenen MILEX-2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katılan Belarus Optik-Mekanik Birliği (BelOMO) Bilim ve Teknik Merkezi Direktörü Aleksey Şkadareviç, Türk Jandarma kuvvetlerinde kullanılan keskinnişancı tüfeklerinin Belarus yapımı hedef sabitleme aygıtlarıyla donatılacağını açıkladı.

Rus basınına konuyla ilgili açıklama yapan Şkadareviç, “Türkiye bizden, jandarma birliklerinin kullandığı 7.62 milimetrelik keskin nişancı tüfekleri için 3-12x değişken büyütmeli hedef sabitleme aygıtları satın alıyor” diye konuştu.

Söz konusu optik aygıtlardan şimdiye kadar en az birkaç yüz adedin Türkiye’ye teslim edildiğini söyleyen Şkadareviç, “Bu aygıtlar, kullanımda çok güvenilir olduklarını kanıtladı ve NATO standartlarına göre kabul kriterlerine uygunluk konusunda son derece sıkı testlerden geçirildi” ifadelerini kullandı.

BelOMO, dünyanın en büyük optik ve optik-elektronik nişan sistemleri üreticilerinden biri olmasıyla tanınıyor.