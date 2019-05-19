‘Yeni nesil güdümlü uçak füzesinin ilk örneği 2-3 yıl içinde hazır olacak’

© Sputnik / Ramild Sitdikov Türk keskin nişancı tüfeklerine Belarus yapımı hedef sabitleyicileri geliyor

Belarus’ta düzenlenen MILEX-2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında açıklama yapan Tehmaş Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Koçkin, yeni nesil güdümlü uçak füzesi Monolit’in ilk örneğinin 2-3 yıl içerisinde hazır hale geleceğini belirtti.

Koçkin, “Monolit füzesi ile ilgili bilgilerin tamamını açıklamayacağız. Hassas silahlar sınıfına girecek olan yeni nesil güdümlü bir uçak füzesidir. Şu anda işveren ile tüm parametreler konusunda mutabakat sağlanmakta” diye konuştu.

Füze geliştirme çalışmalarının şirketin öz kaynaklarıyla yapıldığını kaydeden Koçkin, “Devlet testlerinin mevcut kontrat kapsamında yapılmasını umuyoruz, zira devlet testlerinin yapılması için elimizde olmayan uçaklar gerekli. Bugün, çalışmaların fikir aşamasından ilk örneğin yapımına kadar 2.5-3 yıl kadar süreceğini hesaplıyoruz, devlet testlerinin süresiyse bize bağlı bir şey değil. İlk örneğin 2021’in sonunda – 2022’nin başında hazır olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce Tehmaş Genel Müdürü Vladimir Lepin, Sputnik’e yaptığı açıklamada şirketin böyle bir füze ile ilgili çalışmalara başladığını belirtmişti. Füze ile ilgili detaylara yer vermeyen Lepin, söz konusu mühimmatın savaş uçaklarında ve helikopterlerde kullanılacağını ifade etmişti.