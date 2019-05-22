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16:33 22 Mayıs 2019
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    Karamollaoğlu'ndan hükümete S-400 desteği: Kendimizi koruyacaksak böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var

    © AA / Muhammed Yaylalı
    Savunma
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili hükümetin tavrını doğru bulduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Eğer bize bugüne kadar dost kabul ettiğimiz ülkelerden bir saldırı meydana geldiği takdirde kendimizi koruyacaksak böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var" dedi.

    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki gençlik merkezinde basın toplantısı düzenledi.

    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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    İslam aleminin felaketlerle karşı karşıya olduğunu belirten Karamollaoğlu, "İşte burnumuzun dibinde Suriye, Yemen. Libya ve Mısır son zamanlarda farklı problemlerle karşı karşıya" diye konuştu.

    Karamollaoğlu, ABD'nin diğer ülkeler üzerindeki tavrına ve Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret ederek, "Akdeniz'e 2 tane uçak gemisi geldi. Ne oluyor Akdeniz'de? Gördüğümüz kadarıyla bir şey yok. Bir doğalgaz paylaşımı var ama 2 tane uçak gemisinin gelmesini gerektiriyor mu? Basra Körfezi'ne bir uçak gemisi daha geldi. Yani Ortadoğu'ya bir çıkarma yapılacakmış intiba doğuruluyor" ifadelerini kullandı.

    Hedefte öncelikle İran'ın olduğuna değinen Karamollaoğlu, "İran'a yapılan bir saldırı, aynı zamanda bilin ki Türkiye'ye yapılan bir saldırının ilk adımı olur. Böyle bir işe ABD'nin girişebileceğini tahmin etmiyorum. Sadece tehdit ediyor ama Akdeniz'de çıkarma doğrudan bizi tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Karamollaoğlu, Türkiye'nin bölgesini tehdit eden unsurlara karşı adım atması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetin, S-400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum. Eğer bize bugüne kadar dost kabul ettiğimiz ülkelerden bir saldırı meydana geldiği takdirde kendimizi koruyacaksak, böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var. Ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, inşallah burada bir vazgeçme ya da gevşeme meydana gelmez" dedi.

    'CUMHURBAŞKANI BİR ADIM ATTI VE SAMSUN'DA BİR ARAYA GELDİK'

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Ali Balıkçı
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    Karamollaoğlu, Samsun'daki 19 Mayıs kutlamalarına değinerek, "19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünde Samsun'daki kutlamalarda Cumhurbaşkanı bir adım attı ve bütün muhalefet liderlerini de Samsun'da bir araya gelmeye davet etti. Memnuniyet duyduk. Programımızı da ona göre ayarladık" diye konuştu.

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı ile yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin, gerginlik içinde geçmemesini temenni ettiklerini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

    "Biz adayımızla seçime gittiğimizi duyurduk ve şimdi de aynı şekilde devam edeceğiz. İsterse bize mensup olsun bazı kişilerin abartarak konuyu gündeme getirmelerini doğru bulmadığımı bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştum. Eğer İstanbul seçimlerini huzur içinde yapabilirsek, İstanbul seçimleri bundan sonraki iktidar muhalefet ilişkisine ışık tutacak mahiyette bir hava ortaya koyarsa, emin olun geleceğe ait ümitlerimiz artar kanaatindeyim.

     

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    Etiketler:
    Akdeniz, Ortadoğu, Samsun, Recep Tayyip Erdoğan, YSK, S-400 hava savunma sistemleri, İran, ABD, Türkiye, Temel Karamollaoğlu
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