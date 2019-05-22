Çin medyasının Rus elektronik savaş sistemleriyle ilgili yorumu: 'Görünmez katiller'

Rusya’nın, geçtiğimiz 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreninde tek bir elektronik savaş sistemini göstermediğine dikkat çeken portal, Moskova’nın özellikle elindeki bu silah türü hakkında bilgi vermediğini, çünkü bu sistemlerin modern savaşta belirleyici rol oynayabileceğini yazdı.

Haberde, "Bu görünmez katiller muazzam güce sahip olsa da görünüş olarak oldukça alımsız. Oysa askeri geçit görsel algıya odaklı ve savaş uçakları, tanklar, yüz tonluk balistik füze sistemleri konvoyu izleyicilere ordunun gücünü daha iyi telkin ediyor. Ama eğer geçide, radarları ve antenleriyle elektronik savaş sistemleri katılırsa kimse onları fark etmez bile" ifadelerine yer verildi.

Örnek olarak Murmansk-BN sistemini gösteren Sohu, bu sistemin aralıksız keşif için geliştirildiğini ve 2 bin kilometreye varan mesafede düşmanın iletişimini engelleme yeteneğine sahip olduğunu kaydetti. Bu sistemin savaşın gidişatını değiştirecek güçte olduğu iddia edilirken, "Sistemi tamamen gösteren tek bir fotoğraf bile yok" diye kaydedildi.

Rusya’nın elindeki bu imkanların Batı ordularını tedirgin ettiğinin altını çizen Sohu, ABD ordusunun, gerçekleştirdiği bir tatbikat sırasında, özel iletişim ve elektronik cihazlar olmadan piyade birliklerinin tamamen savaş yeteneğini kaybettiğini anladığını anlattı.

Diğer yandan haberde, “Eğer her iki taraf, elektronik savaş sistemlerinin oluşturduğu parazitlerin etkisi altına düşerse, elektronik ve enformasyon teknolojilerine daha az bağımlı olan Rus ordusu savaşı kazanma konusunda daha şanslı olacak” ifadelerine yer verildi.