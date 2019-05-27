Rus Su-57 gibi boyanan F-16’ının uçuşu görüntülendi

Rus uçak gibi boyanan F-16C, Nellis Hava Üssü’nde yer alan 64. Saldırı Filosu’na ait. Bu birliğin uçakları, tatbikatlarda olası düşman rolünü oynuyor.
ABD Hava Kuvvetleri’nin Nevada’daki Nellis Hava Üssü, Rusya’nın Su-57 hayalet uçağı gibi boyanan F-16C Fighting Falcon hayalet uçağının gerçekleştirdiği uçuşun videosunu yayınladı.
Rus uçak gibi boyanan F-16C, Nellis Hava Üssü’nde yer alan 64. Saldırı Filosu’na ait. Bu birliğin uçakları, tatbikatlarda olası düşman rolünü oynuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)