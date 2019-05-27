Rostec'ten ABD'ye: Yaptırımları kaldırırsanız aradığınız mühimmatı sağlarız

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Rus yapımı silahlar için mühimmat arayan ABD’nin ilgili yaptırımları iptal etmesi durumunda, ihtiyaç duyduğu tüm mühimmatın orijinalini Rusya’dan sağlayabileceğini belirtti.

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ABD Silahlı Kuvvetleri Satınalma Komutanlığı, Rus yapımı Tokarev ve Makarov tabancaları ile Kalaşnikof AK-47 otomatik tüfekleri, PKM ve YaKB/DshKM otomatik silahları, SDV Dragunov keskin nişancı tüfekleri için küçük kalibreli mühimmat alımına ilişkin bir ilan yayınlamıştı.

Rostec’ten yapılan açıklamada, “Halihazırda bu mühimmatın, Rusya’nın izni olmadan üretildiği ülkelerden alınabileceği yönünde şüpheler var. Aynı zamanda bugün Rus silah ve mühimmat sektörünün dünya pazarına, Sovyet/Rus standardına uygun askeri, hizmet ve sivil silahlar ve ayrıca NATO standardını taşıyan bazı silahlar için gereken tüm mühimmatı sağlama yeteneğinde olduğunu kaydetmek isterdik” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Rus yapımı orijinal ve kaliteli mühimmat, ancak tüm ilgili yaptırımların iptal edilmesi durumunda ABD’ye tedarik edilebilir” diye kaydedildi.

Modern Rus mühimmatın, temel özelliklerine göre dünyanın en iyisi olduğunu kaydeden Rostec, ABD’nin listede belirttiği tabanca ve tüfeklerin, daha önce büyük miktarlarda Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerine sağlanan Sovyet ve Rus yapımı silahlar olduğunu belirterek, “Bu silahlar ve ayrıca kopyaları sadece Sovyetler Birliği ve Rusya’da değil, bazı diğer ülkelerde de üretilmişti. ABD, ilgili mühimmatın sağlanması için düzenli olarak ihale açarak finansman sağlıyor” dedi.