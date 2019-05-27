Rusya, en yeni füze savunma sistemi S-350 Vityaz'ın örtüsünü kaldırmaya hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni geliştirilen Rus füze savunma sistemi S-350 Vityaz'ın, 25-30 Haziran'da Moskova'da düzenlenecek Army-2019 Askeri Fuarı'nda ilk kez sergileneceğini duyurdu. Fuarda 12 Rus silah sistemi ilk kez görücüye çıkacak.

Devlet testlerini bu ay başarıyla geçen 'karadan havaya' S-350 Vityaz füze savunma sistemi, önümüzdeki ay ilk kez kamuoyunun beğenisine sunulacak.

Bakanlığın açıklamasına göre Rusya, fuarda toplam 12 yeni silah sistemini ilk kez sergileyecek.

S-350 Vityaz'ın yanı sıra geliştirilmiş Pantsir-SM hava savunma füzesi, Lotos kendinden güdümlü topçu silahı, Drok kendinden güdümlü havan topu, RKhM-8 radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma aracı ve Korsar insansız hava aracının aralarında bulunduğu yeni sistemler katılımcılarla buluşacak.

Savunma Bakanlığı'na göre Army-2019 Askeri Fuarı, 130'dan fazla ülkenin temsilcileri ile 27 bin silah sistemi tanıtacak 1.500 şirketi bir araya getirecek.

HAVA SALDIRILARINA KARŞI ETKİN KORUMA SAĞLIYOR

S-350 Vityaz, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması amacı ile geliştirildi.

Almaz-Antey şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S350, ABD'nin Patriot sisteminin de aralarında bulunduğu yatay fırlatıcıya sahip pek çok muadilinden kolayca ayrılıyor.

S-350 Vityaz'ın ilk olarak Leningrad Bölgesi'ne konuşlandırılacağı açıklanmıştı.