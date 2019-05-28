Tayvan savaş uçakları tatbikat kapsamında otobana iniş yaptı

Tayvan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 3 savaş uçağı, muhtemel bir Çin saldırısına karşı düzenlenen tatbikat sırasında ordunun gücünü ve caydırıcılığını göstermek amacıyla otobana indi.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, içlerinde bir F-16 da bulunan üç savaş uçağı, sabah saatlerinde Huatan bölgesindeki işlek bir otobana indi.

This video is pretty cool.



A fighter jet landed on the highway in Changhua earlier today as part of the Han Kuang Military exercises which test the capabilities of all the branches of Taiwan’s military in the event of invasion.



Not sure I’d want to stand so close though.. pic.twitter.com/jaZGG9tdQ4 — Josh Ellis (@goteamjoshphoto) May 28, 2019

​Tayvan lideri Tsai Ing-wen, iniş sonrasında tekrar aynı rotayı takip ederek üslerine dönen savaş uçaklarının pilotlarını ve hava kuvvetlerini görevlerini başarıyla tamamlamalarından ötürü tebrik etti.

Flying down the freeway.



Taiwan fighter jets land, refuel and rearm on the island's highways during an annual military exercise simulating defence against a Chinese invasionhttps://t.co/ZoadQIyJ0j pic.twitter.com/2bBX7miSf1 — AFP news agency (@AFP) May 28, 2019

​Tatbikatı ‘oldukça zorlu ve karmaşık’ şeklinde tanımlayan Tsai, bu tip tatbikatların askeri gücü göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

© AFP 2019 / Paul L. Archer ABD savaş gemileri Çin'e yaklaştı: Tayvan Boğazı'ndan geçtiler

Tsai'nin bizzat başında bulunduğu benzer bir tatbikat, en son 2014'te yapılmıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve ‘milliyetçi Çin’ olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Tayvan'ın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor.