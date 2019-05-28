Tayvan savaş uçakları tatbikat kapsamında otobana iniş yaptı

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, içlerinde bir F-16 da bulunan üç savaş uçağı, sabah saatlerinde Huatan bölgesindeki işlek bir otobana indi.
This video is pretty cool.— Josh Ellis (@goteamjoshphoto) May 28, 2019
A fighter jet landed on the highway in Changhua earlier today as part of the Han Kuang Military exercises which test the capabilities of all the branches of Taiwan’s military in the event of invasion.
Not sure I’d want to stand so close though.. pic.twitter.com/jaZGG9tdQ4
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, iniş sonrasında tekrar aynı rotayı takip ederek üslerine dönen savaş uçaklarının pilotlarını ve hava kuvvetlerini görevlerini başarıyla tamamlamalarından ötürü tebrik etti.
Flying down the freeway.— AFP news agency (@AFP) May 28, 2019
Taiwan fighter jets land, refuel and rearm on the island's highways during an annual military exercise simulating defence against a Chinese invasionhttps://t.co/ZoadQIyJ0j pic.twitter.com/2bBX7miSf1
Tatbikatı ‘oldukça zorlu ve karmaşık’ şeklinde tanımlayan Tsai, bu tip tatbikatların askeri gücü göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.
Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve ‘milliyetçi Çin’ olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.
Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.
Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.
Tayvan'ın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor.
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