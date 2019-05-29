Reuters: ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Türkiye'nin ABD'nin tüm itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararına karşılık olarak ABD tarafının, Türk pilotların devam eden F-35 eğitimini askıya almayı düşündüğünü iddia etti.
Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçebileceğini dile getiren Wilson, “Bu mümkün ve diplomatlarımız bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyor” demişti.
ABD, S-400'lerin Batı'nın savunma ağıyla bağdaşmayacağını iddia ederek Türkiye'ye, Rusya'yla imzalanan anlaşmanın askıya alınması yönünde baskı uyguluyor.
Diğer yandan ABD, S-400'lerin F-35 savaş uçaklarına karşı bir tehdit oluşturacağı yönünde endişe duyuyor.
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