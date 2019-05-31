Bloomberg: İran da S-400 almak istedi fakat Rusya tarafından geri çevrildi

Bloomberg haber ajansı, İran'ın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri satın almak istediğini, ancak bu isteğinin Rusya tarafından geri çevrildiğini iddia etti. Rusya'nın İran'ın bu isteğini, Ortadoğu'da gerilimi tırmandırabileceği gerekçesiyle reddettiği kaydedilen Bloomberg haberini doğrulayan bir açıklama ise gelmedi.

Bloomberg'in, birisinin üst düzey Rus bir yetkili olduğunu söylediği fakat isimlerini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın S-400 hava savunma sistemleri satın alma isteğinin, bunun Ortadoğu'da var olan gerilimi tırmandırabileceği endişesiyle Rusya tarafından reddedildiği kaydedildi.

​'DOĞRUDAN PUTİN GERİ ÇEVİRDİ'

Ayrıca haberde bu isteğin doğrudan Rusya lideri Vladimir Putin tarafından geri çevrildiği ifade edildi. Söz konusu geri çevirmenin, nerede ya da ne şekilde yapıldığı net olarak belirtilmese de Bloomberg'in haberinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in 7 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret ettiği hatırlatması yapıldı.

Ne Rusya ne de İran'dan Bloomberg'in iddiasını doğrulayan resmi bir açıklama yapılmış değil.

'BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ HASSAS GÜÇ DENGESİNİN BİR YANSIMASI'

Bunların yanında, Rusya'nın İran'ın S-400 isteğini geri çevirmesinin, 'Basra Körfezi'ndeki hassas güç dengesinin bir yansıması olduğu' yorumu yapılıyor.

ABD'nin 2015'te varılan nükleer anlaşmayla kaldırılan yaptırımları İran'a karşı mayıs başında yeniden devreye sokmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler iyice gerilmişti.

Beyaz Saray bölgeye askeri takviye de yapmıştı.