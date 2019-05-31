ABD: Hindistan seçmek zorunda, Rusya'dan S-400 alımının ciddi sonuçları olur

ABD’nin kendi sistemlerinin yabancı sistemlerle karışmasına kesinlikle karşı olduğunu söyleyen yetkili, ‘S-400 alımının tehdit yaratacağını’ belirtti. Yetkili, “Bu nedenle Hindistan askeri ilişkilerinin nereye gideceğini, en yüksek teknolojiyi ve çalışma ortamını kiminle paylaşacağını seçmek zorunda” ifadelerini kullandı.
ABD Kongresinin 2017’de çıkardığı CAATSA, Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.
ABD, Türkiye’nin de aralarında olduğu pek çok ülkenin Rusya'dan S-400 satın almasını istemiyor. Buna gerekçe olarak, Rusya yapımı bir savunma sisteminin kendi Patriot sistemiyle entegre edilemeyeceği endişesini gösteriyor.
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