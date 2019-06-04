ABD'den Bulgaristan'a F-16 V serisi satışına onay

Açıklamada, Bulgaristan'ın F-16 savaş uçaklarının V (Viper) serisi olarak da bilinen ve en güncel yazılımlarla donatılmış F-16/C ve D Block 70/72 serisinden 8 adet satın alma talebinde bulunduğu kaydedildi.
Uçakların yanı sıra yedek motor, elektronik harp sistemleri ve mühimmat gibi destek unsurlarının da satışa dahil olduğu belirtildi.
Bulgaristan'ın şu anda hava sahasındaki devriyeler konusunda ABD ve İngiltere'den destek aldığı belirtilen açıklamada, "Bulgaristan, bu F-16'ları ve ilgili idame ve eğitim paketini alarak artık hava sahasını ve sınırlarını kendisi savunabilecek" ifadeleri dikkat çekti.
Açıklamada, bu satış için ek bir ABD hükümeti yüklenicisinin bu anlaşmaya müdahil olmayıp doğrudan Lockheed Martin'in yüklenici olacağı kaydedildi.
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