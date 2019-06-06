Tayvan'dan ABD'ye silah siparişi: 66 adet V serisi F-16 savaş uçağı siparişi de planlanıyor

ABD'nin mektuba resmi yanıt vermek için 120 gün süresi bulunuyor.
Öte yandan ABD kaynakları, Tayvan'ın ABD'den 66 adet V serisi F-16 savaş uçağı sipariş etmeyi planladığını aktardı.
© REUTERS / TYRONE SIU
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, marttaki açıklamasında, tank ve savaş uçağı ihtiyacı bulunduğunu ifade etmiş ancak ihtiyacın nereden ve nasıl karşılanacağına dair detay vermekten kaçınmıştı.
Tayvan'ın yeni alımlarla Çin'e karşı savunma kapasitesini arttırmayı amaçladığı tahmin ediliyor.
ABD'nin Tayvan'a silah satması, egemenlik ihtilafı yaşadığı Çin'in tepkisine sebep oluyor.
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