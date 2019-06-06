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18:35 06 Haziran 2019
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    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde

    Soylu: Kimse bize parmak sallayarak 'vazgeç' diyemez, S-400 alma hakkımız var alacağız

    © Sputnik / Igor Zarembo
    Savunma
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili, "Amerika'dan zamanında istedik verdiler mi? Hayır. Şimdi de öyle bize kimse parmak sallayarak, 'Oradan vazgeç, buradan vazgeç' diyemez. Bugün S-400 alma hakkımız var, bunu da alacağız" dedi.

    İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'un Esenler ilçesinde Trabzonlular Dernekleri ile bayramlaşma programında konuştu.

    S-400
    © Sputnik /
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    Soylu, Rusya'dan alınacak S-400 konusuna değinen Soylu, şunları söyledi:

    "Bize 'S-400 ile beraber alamazsınız' dediler. Nasıl alamayacağız? Amerika'dan zamanında istedik verdiler mi? Hayır. Paramızla istedik. Biz oraya 1.5 milyar doların üzerinde para verdik o projeye. Biz o projenin ortağıyız. Biz o projenin bir tarafında medet ummaya çalışan değiliz. O projenin ortağıyız. Şimdi de öyle bize kimse parmak sallayarak, 'Oradan vazgeç, buradan vazgeç' diyemez. Bugün zamanı geldi, 2 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinde gücümüz yetmezdi. Zamanı değildi. Bugün 10 bin dolara geldik, bugün S-400 alma hakkımız var, bunu da alacağız. Bizi beğenmez Amerika. 15 Temmuz'u başımıza getirmeye çalıştı. 15 Temmuz aydan mı geldi? Oradan geldi. O kadar açık ve net. Şimdi yerel seçimimizi beğenmez, bize diyor ki '31 Mart'taki yerel seçimi not ettik.' Biz de 15 Temmuz'u not ettik Amerikan Efendi. Bu direnci burada gösteriyoruz. Elbette ki bedeli var. Ama yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Eğer bu alt yapısını tamamlamamış olsaydı, terörle mücadele etmemiş olsaydı, şimdi bizi yerle yerle yeksan ederlerdi. Çıldırdıkları budur. Avrupa kuşatıyor, Amerika bastıyor ama Türkiye teslim olmuyor. Teslim olmamaya, kendi iradesiyle beraber gitmeye devam edecek."

    '23 HAZİRAN'A KADAR İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAĞIZ'

    Milletin 31 Mart'ta Cumhur İttifakına yüzde 52 oy verdiğini hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık personeliyle iftar programında bir araya geldi.
    © AA / Murat Kaynak
    Soylu: Eğer bu seçimde farklı bir sonuçla karşı karşıya kalırsak telafisi zor işlere Türkiye ev sahipliği yapar
    "Millet 'Size şunu söylüyoruz. AK Parti 17 yıldır iktidardasın. Sana yüzde 52 oy veriyorum, demek istiyorum ki senin terörle mücadeleni takdir ediyorum, destekliyorum, aynı yolculuğuna devam et.' Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bana diyor ki takmış bana kafayı, işi benle, bir de adam tutmuş, adam da ben Trabzon Havalimanı'ndan aşağıya indiğim zaman nezaket göstermişiz. Orada hakkı olmamasına rağmen 'Tamam buradan çıksın' demiş arkadaşlar. Adam da bana oradan geçerken heyetiyle beraber, 'Her şey güzel olacak' dedi, bir adam da kulağımın dibinde 'Akıllı ol Süleyman Soylu' dedi. Ben de dedim ki, orada da diyeceğim lafları dedim zaten de ama şimdi burada da diyeyim. Allah bizi aklımızdan eksik ettirmesin. Biz Doğu'da ve Güney Doğu'da niçin mücadele ediyoruz? Diyor ki 'Akıllı ol'. Ben akıllıyım, Allah'ıma şükürler olsun, Allah akıl sağlığından yoksun etmesin.

    HDP sabahtan akşama kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı için çalışıyor mu? Peki terör örgütünün ne kadar yöneticisi varsa Avrupa'da, Kandil'de hepsi 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Ekrem İmamoğlu'nu kazandıracağız' diyorlar mı? O zaman size bir şey söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bütün güvenlik kuvvetleriyle bunu gerçekleştirmeye çalışan bir evladınız olarak, orada nasıl onlara nefes aldırmıyorsak, İstanbul'da da onlara nefes aldırmayacak, PKK burada adım attırmayacak bir hali ortaya koymak bizim sorumluluğumuzdur. Biz birileri gibi 6-7 saat mesai yapıp da bırakan, ondan sonra da istediği gibi hayatını devam ettiren değil, İçişleri Bakanı olduğum günden itibaren bu millet uyumadan uyumadım. 24 saatin 20 saati çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bu hali gördükten sonra 23 Haziran'a kadar İstanbul'dan çıkmayacağız ve çalışacağız."

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    Etiketler:
    31 Mart Yerel Seçimleri, 15 Temmuz darbe girişimi, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri, S-400, Türkiye, ABD, Rusya, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu
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