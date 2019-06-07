'Rusya, ABD'ye kötü bir sürpriz hazırlıyor: Nükleer kapasiteli Tu-22M3M'

Rus askeri uzman Yuriy Knutov, modernize edilen uzun menzilli, nükleer kapasiteli bombardıman uçağı Tu-22M3M'nin ABD Donanması için kötü bir sürpriz olacağını belirtti.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Knutov, "Önümüzdeki yıllarda Tu-22M3M'nin kullanıldığı coğrafya, Rusya Savunma Bakanlığı'nın hava üslerini geliştirme programı sayesinde genişleyecek" dedi.

2018 sonunda Kırım'daki Belbek hava üssünde yeni pist inşa edildiğini anımsatan Knutov, Tu-22M3M'lerin Kırım'a konuşlandırılmasının özel önem taşıdığını vurguladı.

Rus uzman, "ABD uçak gemileri, düzenli olarak Karadeniz havzasına geliyor. Eğer gerilim tırmanırsa, bombardıman uçaklarının Kırım'a konuşlandırılması, ABD Donanması için kötü bir sürpriz olacak" ifadelerini kullandı.

Kırım'a konuşlandırılması halinde, Tu-22M3M'nin Avrupa'nın herhangi bir noktasındaki hava ve füze savunma sistemlerini imha edilebileceği belirtiliyor.