Rus Su-27 uçağı sınırlarına yaklaşan ABD ve İsveç uçaklarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-27 savaş uçağının, NATO'nun Baltık Denizi’ndeki Baltops-2019 tatbikatı kapsamında Rusya sınırlarına yaklaşan ABD ve İsveç hava kuvvetlerine ait iki keşif uçağını engellemek için havalandırıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Baltık Denizi’ndeki tarafsız sular üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan iki hava hedefi tespit edildi. Rus Su-27 uçağı güvenli bir mesafeden uçaklara yaklaştı ve uçakların ABD’nin RC-135, İsveç’in Gulfstream keşif uçakları olduğunu tespit etti.

Su-37 uçağı, gerekli tüm güvenlik tedbirlerine uyarak yabancı keşif uçaklarına eşlik etti ve Rusya sınırlarına yönelik bir ihlali engelledi. Su-27 uçağı engelleme sırasında hava sahasında tüm uluslararası kurallara riayet etti.

NATO’NUN BALTIK DENİZİ’NDEKİ TATBİKATI BALTOPS-2019

ABD ve İsveç uçakları NATO’nun Baltık Denizi’ndeki tatbikatlarının en büyüğü olan Baltops-2019 tatbikatı kapsamında Rusya’nın Kaliningrad bölgesi sınırları yakınlarında uçtu. Bu yıl 47.’si olan tatbikat 9 Haziran’da Almanya’nın Baltık Denizi’ndeki limanı Kiel’de başladı ve Avrupa’dan 18 ülke ile ABD'den 8 bin 600 askeri bir araya getirdi. Tatbikatta Türkiye, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Litvanya, Letonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, ABD ve İngiltere yer alıyor.

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Tatbikatta piyade, deniz, hava ve kara kuvvetlerinden 50 gemi ve denizaltı, 40 uçak 21 Haziran’a kadar bölgede bulunacak. Tatbikat kapsamında deniz mayınları ve denizaltılar tespit ve imha edilecek, hava ve deniz savunma faaliyetleri gerçekleştirilecek.

NATO üyesi olmamasına rağmen İsveç de İttifak’ın tatbikatlarına katılıyor. Bu yılki Baltops tatbikatına İsveç Nyköping K34 ve Karlstad K35 olmak üzere iki hafif savaş gemisi ve bir denizaltı gönderdi.

Rusya ordusu daha önce Rus uçakları, gemi grubu ve Bastion kıyı güvenlik sistemleri ile tatbikatı takip edeceklerini bildirmişti.

Rusya geçmişte Baltops’a katılsa da 2014’de Kırım’ın Rusya’ya bağlanışından sonra İttifak ile işbirliği askıya alındı.

Rusya’nın Baltık Filosu bu yıl bir dizi tatbikat gerçekleştirecek. Tatbikatta hafif savaş gemileri ve küçük füze gemilerinin yanı sıra bir tanksavar gemi yer alacak.