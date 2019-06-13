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13:45 13 Haziran 2019
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    Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak' ilk kez sergilenecek

    © AA / TUSAŞ
    Savunma
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ‘Milli Muharip Uçağı’nın (MMU) birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da sergileyecek.

    TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 17. Uluslararası Paris Airshow, Fransa'nın Paris Le Bourget Havalimanı'nda 17-23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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    Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından olan Paris Airshow'da Türkiye için tarihi bir gelişme yaşanacak. Fuarda, TUSAŞ'ın ana yüklenici olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen MMU Projesi'nin birebir modeli ilk defa Paris'te görücüye çıkacak.

    Türkiye, böylece, yeni nesil uçak kategorisinde önemli bir yeri bulunan 5. nesil muharip uçağını, ABD, Rusya, Çin'den sonra üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip olduğunu bir kez daha gösterecek. TUSAŞ'ın projede ana hedefleri doğrultusunda muharip uçak tasarımı, üretimi, sertifikasyonu çalışmalarıyla tüm yerli ve milli imkanlar devreye sokulacak.

    ‘YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLER DE FUARDA OLACAK’

    TUSAŞ, dünyanın en büyük savunma ve havacılık fuarı olan Uluslararası Paris Airshow'da ilk kez kamuoyunun karşısına çıkaracağı MMU modelinin yanında, diğer ürünleriyle de gövde gösterisi yapacak.

    Milli Muharip Savaş Uçağı
    © Fotoğraf : Twitter
    Milli Muharip Uçağı'nın prototipi 2023'te havalanacak
    Atak ve Gökbey helikopterleri, Anka insansız hava aracı ve Hürjet fuarda sergilenecek sistemler arasında bulunuyor. ATAK helikopteri, fuar boyunca uçuş gösterisi yapacak.

    ‘YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ’

    Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, MMU Projesi'nin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Türkiye'nin en önemli projesini yürütmenin verdiği gururu bir üst noktaya taşıdık. Dünya genelinde sayılı ülkelerin yaptığını yapacağız. Yapabileceğimizi de göstermek için ilk kez Paris'te MMU'yu sergileyeceğiz. Türkiye teknolojik altyapı olarak diğer ülkelerden farkının olmadığını göstermiş olacak. Bunun kararlılığı içinde çalışıyoruz. Şirket olarak disiplinli şekilde Türkiye'nin ilklerini yapmaya talibiz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için şirketimizi büyütmeye ve mühendis ordusu kurmaya devam edeceğiz. Tüm nitelikli ve 'Ülkem için benim de payım olsun.' diyen mühendislerimizi bekliyorum. TUSAŞ, sizler için kapısını açtı. Sizlerden azim, kararlılık, sabır ve çalışmanızı bekliyoruz."

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    Etiketler:
    Temel Kotil, Çin, ABD, Rusya, Le Bourget Havalimanı, Türkiye, Fransa, Paris, Uluslararası Paris Airshow, Milli Muharip Uçağı (MMU), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)
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