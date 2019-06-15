Sırbistan’da ‘Slav kardeşliği’ tatbikatı başladı

Sırbistan’ın Pancevo şehrinde Sırbistan, Rusya ve Belarus askerlerinin katılımıyla Slav Kardeşliği 2019 tatbikatının başladığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 14 Haziran’da başlayan tatbikatın 2 hafta süreceği belirtilirken, “Sırbistan ordusu özel tugayının Pancevo şehrindeki üste, Slav Kardeşliği 2019 Rus-Sırp-Belarus uluslararası tatbikatın görkemli açılışı yapıldı” dendi.

Tatbikata üç ülkeden yaklaşık 700 asker, 50’den fazla askeri teçhizat, 5 savaş uçağı ve 3 insansız hava aracının katıldığı belirtilen açıklamada, “Tatbikatta Rusya’yı Pskov Hava İndirme Birliği’nin alaylarından biri temsil ediyor” ifadesine yer verildi.

Tatbikatın başkanı Sırp general Miroslav Talyan, bu tür tatbikatın üst üste 5 yıldır yapıldığını söyledi.