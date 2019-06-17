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04:35 17 Haziran 2019
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    ABD neden misket bombalarından vazgeçemiyor?

    ABD'li üniversiteden rapor: Pentagonun operasyonları küresel ısınmada büyük rol oynuyor

    © AP Photo / Zachary T. C. Hada/U.S. Air Force
    Savunma
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    ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) dünyada sanayileşmiş çoğu ülkenin toplam karbon emisyonundan daha fazla salım gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    Amerikan Brown Üniversitesi 'Savaşın Maliyeti' başlığıyla seriler halinde yayınladığı raporunda Pentagon’un 2001-2017 yıllarındaki sera gazı emisyonunu mercek altına aldı. 

    DSG eşlik eden ABD özel kuvvetler askerleri Fatisah Rakka Suriye 25 Mayıs 2016
    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
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    ABD’nin askeri harcamalarına Rusya ve Çin’in toplam savunma bütçelerinin birkaç katı bütçe ayırdığı ve bunun ABD hükümet bütçesinin yarısına tekabül ettiği vurgulanan raporda, ABD ordusunun 11 nükleer uçak gemisinin yanı sıra devasa bir askeri güçle 2001’den bu yana 80 ülkede askeri operasyon yaptığı kaydedildi.

    'PENTAGON DÜNYADA EN FAZLA SERA GAZI ÜRETEN YAPI'

    Bu operasyonların devasa bir enerji kullanımına yol açtığı belirtilen raporda, “Aslında Pentagon dünyanın en fazla petrol kullanan kurumu ve dolayısıyla dünya üzerinde en fazla sera gazı (GHG) üreten yapıdır.” ifadelerine yer verildi.

    1 MİLYAR 212 MİLYON METRİK TON EMİSYON

    Çalışmada, ABD ordusunun 2002 Afganistan işgalinden 2017’nin sonuna kadar en iyimser tahminle 1 milyar 212 metrik ton sera gazı emisyonu gerçekleştirdiği kaydedildi.

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    © Sputnik / JOSE LUIS GONZALEZ
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    Raporda, “Örneğin, 2017’de Pentagonun sera gazı emisyonu, İsveç ve Danimarka gibi sanayi ülkelerinin toplam emisyonundan daha fazlaydı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

    Pentagon’un 2001 - 2017 yıllarındaki askeri operasyonlarında yaklaşık 766 milyon metrik ton karbondioksit emisyonu salımı gerçekleştirdiği belirtilen raporda, bu miktarın 400 milyon metre tonunun Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan’da yürüttüğü operasyonlardan kaynaklandığına dikkati çekildi.

    'ABD ORDUSU PETROLE OLAN BAĞIMLILIĞINI AZALTIRSA..'

    Raporda, ABD’nin bu emisyonu düşürme ihtimalinin pek görünmediğine işaret edilirken, böyle devam ettiği takdirde ABD’nin küresel iklim değişikliğinin korkunç senaryolarında büyük rol oynamış olacağı belirtildi.

    CIA merkezi Langley CIA amblemi
    © AP Photo / Carolyn Kaster
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    ABD ordusunun fosil yakıtların kullanımını azaltmasının hem çevre hem de ABD’nin güvenlik yapısını fosil yakıtlarına bağımlılığını azaltacağı vurgulanan raporda, şu değerlendirmelere yer verildi: “ABD ordusu petrole olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltırsa ABD de bugün çabalarını yoğunlaştırdığı özellikle de Basra körfezindeki yakıt kaynaklarına erişim için kullandığı siyasi ve enerji kaynaklarını azaltır. ABD petrol zengini ülkelerle olan bağlılığını azaltmakla Basra körfezindeki askeri varlığı ile Suudi Arabistan ve diğer bölgesel ortaklarla ilişkilerini tekrar gözden geçirebilir."  

     

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    Etiketler:
    küresel ısınma, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Pentagon, Brown Üniversitesi, ABD
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