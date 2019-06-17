Cabarov: Rusya, ABD'nin Polonya'daki askeri varlığını artırmasına yanıt olarak batı sınırındaki birlikleri güçlendirecek

Rus Senatör Vladimir Cabarov, ABD'nin Polonya'daki askeri varlığını artırmasına yanıt olarak Rusya'nın batı sınırındaki birlikleri güçlendireceğini belirtti.

ABD'nin Polonya'ya ek güçler konuşlandırma planını Sputnik'e değerlendiren Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, bu durumda Rusya'nın sınırındaki birlikleri mutlaka güçlendireceğinin altını çizdi.

Polonya topraklarından Rusya'ya saldırı düzenlenmesi halinde Moskova'nın vereceği karşılığın hedefinde Polonya'nın bulunacağını ve Varşova'dakilerin bunu anlamadığının görüldüğünü kaydeden Cabarov, Polonyalı yöneticilerin birilerinin askeri üssü olmak isteyebileceğini vurguladı.

Rus senatör, ABD'li birliklerin Polonya'ya konuşlandırılmasının bu ülkeye güvenlik açısından hiçbir şey kazandırmayacağını sözlerine ekledi.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzalamıştı.

Polonya'nın ABD'den 30'dan fazla F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini söyleyen Trump, bu ülkeye MQ-9 keşif İHA'ları filosu yerleştirme niyetinde olduklarını kaydetmişti.

Ayrıca ABD’nin Polonya’daki mevcut askeri varlığını 5 bin 500 askere artırmayı planladığı açıklanmıştı.