SIPRI: Nükleer silah cephaneliği azaldı ancak nükleer savaş riski arttı

Dünyadaki nükleer silah sayısının Rusya ve ABD'nin çabaları sayesinde azaldığını ancak nükleer silah sahibi ülkelerin bunları modernize etmeyi sürdürdüğünü belirten Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) uzmanları, nükleer savaş riskinin arttığına dikkat çekti.

Dünyadaki toplam nükleer silahların yüzde 92'sini elinde bulunduran Washington ve Moskova'nın Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3'ü (START-3) esas alarak ve azaltma konusunda tek taraflı adımlar atarak stratejik silah rezervlerini azalttığını kaydeden SIPRI, "İki ülke arasındaki siyasi ve askeri ihtilaflar dikkate alındığında ülkelerin nükleer silahlarını azaltmaya devam etme olasılığı giderek azalıyor" ifadelerini kullandı.

2019 başında ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'den oluşan dokuz ülkenin yaklaşık 13.9 bin nükleer savaş başlığına gerilediği ve bu rakamın 2018 başında 14.5 bin olduğu anımsatılan raporda, "2018'de nükleer başlık sayısının azalmasına rağmen nükleer silah sahibi tüm ülkeler, nükleer cephaneliklerini modernize etmeyi sürdürüyor. Çin cephaneliğini büyütüyor, Hindistan ve Pakistan, nükleer silah üretme kapasitelerini cephaneliklerinin kapsamını önümüzdeki 10 yıl içinde belirgin derece artıracak şekilde geliştiriyor. Kuzey Kore ve İsrail gibi bazı ülkeler ise şeffaf bir politika izlemiyor" dendi.

ABD ve Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğine, START-3'ün 2021 yılında sona ereceğine ve anlaşmayı uzatmaya yönelik müzakerelerin henüz başlamadığına da dikkat çeken SIPRI uzmanları, bu veriler ışığında dünyada nükleer savaş olasılığının arttığını vurguladı.

PUTİN ABD'Yİ UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.