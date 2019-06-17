Rus ordusu, 4++ nesli MiG-35 avcı uçaklarının ilk ikisini teslim aldı

Sputnik'e konuşan Tarasenko, "Son 3 yıl içinde MiG-35 programında büyük bir atılım gerçekleştirdik. Çok kısa süre içinde bu uçağın üretimine başladık, testlerini gerçekleştirdik ve 2.5 yıl içinde test çalışmalarından Rusya Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalama noktasına geldik" dedi.
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Bugün itibarıyla Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne 4++ nesli MiG-35 avcı uçaklarının ilk ikisini teslim ettiklerini belirten Tarasenko, yıl sonuna kadar 4 uçak daha teslimedeceklerini vurguladı.
Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rusya’nın yeni çok amaçlı avcı uçağı MiG-35’in çok kısa sürede ABD yapımı F-35 uçağıyla rekabet eder hale geleceğini yazmıştı.
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