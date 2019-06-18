Rusya ve İran'dan açıklama: ABD'nin siber casusluk ağını çökerttik

Rusya ile İran, ABD'nin geniş bir siber casusluk ağını tespit ederek çökerttiklerini ve CIA ajanlarının yakalandığını açıkladı. Rus güvenlik kurumlarından bir kaynak, ABD gizli servislerinin Rusya’nın altyapısının kontrol sistemlerine yönelik siber saldırıda bulunmaya çalıştıklarının tespit edildiğini belirtti.

İran devlet televizyonu IRIB'ın haberine göre İran Ulusal Savunma Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şamani, ABD'nin geniş bir siber casusluk ağını tespit ederek çökerttiklerini bildirdi. Şamani, CIA ajanlarının listesini müttefik ülkelerle paylaştıklarını ve bu ajansların müttefikleri tarafından yakalandığını kaydetti.

Amerikan gizli servislerinin Rusya’nın enerji sistemlerine virüsler bulaştırma çabalarını artırdığını yazan New York Times’ın (NYT) haberini yorumlayan kaynak da ABD’nin bu tür saldırılara giriştiğinin gerçekten de saptandığını teyit etti.

Dış gizli servislerinin son yıllarda Rus altyapısının kontrol sistemlerine sızmaya yönelik girişimlerinin giderek yoğunlaştığına dikkat çeken kaynak, siber saldırıların en çok ulaştırma, bankacılık ve enerji sektörlerinin altyapısını hedef aldığını vurguladı.

“Bu tür girişimleri görüyoruz ve tespit ediyoruz” diyen kaynak, saldırıları etkisiz hale getirmeyi başardıklarını sözlerine ekledi.

Yetkili, bu yöndeki girişimlerin siber savaşın unsurları olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna da ‘evet’ yanıtını verdi.