Milli Savunma Bakanlığı: Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, 'Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde PKK hedeflerinin vurulduğunu' duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu” denildi.

Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB pic.twitter.com/uFCZwe0M2o — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2019

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