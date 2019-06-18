Almaz-Antey: S-400 füze savunma sistemi, yeni akıllı füzeyle donatıldı

Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey'in S-400 füze savunma sistemleri için yeni akıllı füze geliştirdiği açıklandı.

Sputnik'e konuşan Almaz-Antey Baş Tasarımcı Birinci Yardımcısı Andrey Druzin, S-400 sisteminin ufuk ötesindeki hedefleri imha edebilen akıllı bir füzeyle donatıldığını söyledi.

Druzin, "S-400'ü önceki sistemlerden ayıran temel özellik, engelleri aşabilmesi ve atış gücü. S-400'ün eş zamanlı olarak atış yaptığı hedeflerin sayısı, S-300'ün ulaştığı sayının çok üzerinde. Bunda kontrol sistemli yeni akıllı füzenin de etkisi var" dedi.

Akıllı füzenin dahili navigasyonun yanı sıra dış kaynakların ve diğer radar sistemlerinin verilerini kullanarak hedefe yönelebildiğini anlatan Druzin, sistemin, radarlar tarafından görülmeyen ancak sistemde bilgisi mevcut olan ufuk ötesindeki hedefleri vurabildiğinin altını çizdi.

S-400'ün komuta merkezinde uzun menzillerdeki hava durumunu izleme imkanı sunan büyük radarlar bulunduğunu ve bu sayede S-300, Pantsir ve diğer hava savunma sistemlerine görevler verip bunların ifasını kontrol edebildiğini kaydeden Druzin, bu bakımdan S-400'ün hava savunma araçları grubunun ana sistemi olma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.