Çin medyası, ABD'yi çaresiz bırakan Rus teçhizatını açıkladı

Yazıda, Rus cihazlarının Pentagon'a ait GPS sistemlerini felç edebileceği, bu yüzden ABD'nin 'birbiri ardına yenilgiye' uğradığı ifade edildi. GPS sinyalinin yokluğunun, silahların savaşma yeteneklerini önemli ölçüde azalttığı ve cephanenin israfına yol açtığı kaydedildi.

Bu yüzden Washington’un, organize müdahaleye karşı istikrarlı olacak GPS cihazı geliştirmeye başladığı aktarılan haberde, halihazırda bu tür teknolojinin ilk neslinin üretildiği ama ABD ordusunun, bu teknolojinin ikinci ve hatta üçüncü nesle kadar modernize edilmesine ısrarcı olduğu bildirildi. Bunun sebebi, Pentagon için yeni tehditler oluşturan Rus cihazları.

Yazıda, "Ama GPS sisteminin parazitlere, sahte sinyallere ve uydulardaki sorunlara duyarlı olması nedeniyle muhtemelen ABD’nin bu sistemden vazgeçmesi gerekecek, çünkü bu sistem sadece orduyu zayıflatıyor" ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın GPS susturucuları Suriye, Kuzey Avrupa ve İskandinav Yarımadası'nda kullanarak NATO üyesi ülkelerin alıcılarını devreden çıkarmasının ABD askeri yönetimini tedirgin ettiğini kaydeden Sina, "Bu, Rus askeri navigasyon teknolojileri için çok büyük başarı oldu" diye yazdı.

Rusya’nın ‘boş oturmadığı’ ve GPS alanındaki teknolojileri geliştirmeye devam ettiği kaydedilen haberde, Rusya’nın alıcıları tamamen engelleyen yeni nesil susturucular ürettiği anlatıldı.

Yazıda, "Bu tür eylemler için gelişmiş elektronik iletişim teknolojisine ve mükemmel matematik bilgisine sahip olmak gerekir, ki Ruslar tam da bunlarla biliniyor" denildi.